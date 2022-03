Atelier yoga parent/enfant Sciez Sciez Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sciez

Atelier yoga parent/enfant Sciez, 2 avril 2022, Sciez. Atelier yoga parent/enfant Dojo 184 Route d’Excenevex Sciez

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 11:00:00 Dojo 184 Route d’Excenevex

Sciez Haute-Savoie Sciez EUR 15 15 Claire vous propose de venir partager un moment ludique avec votre enfant lors de cet atelier Yoga en famille! contact@foyerculturel-sciez.fr +33 4 50 72 70 47 http://www.foyerculturel-sciez.fr/ Dojo 184 Route d’Excenevex Sciez

dernière mise à jour : 2022-01-28 par Office de Tourisme intercommunal Destination Léman

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Sciez Autres Lieu Sciez Adresse Dojo 184 Route d'Excenevex Ville Sciez lieuville Dojo 184 Route d'Excenevex Sciez Departement Haute-Savoie

Sciez Sciez Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sciez/

Atelier yoga parent/enfant Sciez 2022-04-02 was last modified: by Atelier yoga parent/enfant Sciez Sciez 2 avril 2022 Haute-Savoie Sciez

Sciez Haute-Savoie