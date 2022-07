Atelier Yoga parent-enfant Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Levet

Atelier Yoga parent-enfant Levet, 13 juillet 2022, Levet. Atelier Yoga parent-enfant

Place du 8 Mai Levet Cher

2022-07-13 15:00:00 – 2022-07-13 Levet

Cher Atelier yoga parent-enfant sur réservation à partir de 3ans. Lors de cette matinée yoga « parent-enfant » offrez-vous un moment de détente, bien-être et de complicité, en famille dès 3ans. Cette séance ludique et dynamique est proposée par Stéphanie qui vous transmettra toutes les techniques de respiration et de relaxation. evs.levet@ligue18.org +33 2 48 48 01 00 Atelier yoga parent-enfant sur réservation à partir de 3ans. Espace de vie sociale de Levet

Levet

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Levet Autres Lieu Levet Adresse Place du 8 Mai Levet Cher Ville Levet lieuville Levet Departement Cher

Levet Levet Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levet/

Atelier Yoga parent-enfant Levet 2022-07-13 was last modified: by Atelier Yoga parent-enfant Levet Levet 13 juillet 2022 Place du 8 Mai Levet Cher

Levet Cher