Atelier Yoga Mai et Juin Criquebeuf-en-Caux Criquebeuf-en-Caux Catégories d’évènement: Criquebeuf-en-Caux

Seine-Maritime

Atelier Yoga Mai et Juin Criquebeuf-en-Caux, 22 mai 2022, Criquebeuf-en-Caux. Atelier Yoga Mai et Juin Criquebeuf-en-Caux

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 11:30:00

Criquebeuf-en-Caux Seine-Maritime Criquebeuf-en-Caux ‍♀️ Dimanche 22 mai de 10h00 à 11h30 : LE DOS ‍♀️ Dimanche 19 juin de 10h00 à 11h30 : Dans l’Energie des 5 Tibétains (enchaînement de postures, en douceur, afin de solliciter tout le corps ; Harmonie du Corps et du Mental). Criquebeuf-en-Caux (76111)

L’inscription est obligatoire : 12 participants maximum.

Le tarif est de 12 € et de 8 € pour les adhérents Armel’ O Yoga ❗️ S.V.P., apportez votre tapis (si vous n’en avez pas, dîtes-le moi) et une couverture pour la Relaxation. ‍♀️ Dimanche 22 mai de 10h00 à 11h30 : LE DOS ‍♀️ Dimanche 19 juin de 10h00 à 11h30 : Dans l’Energie des 5 Tibétains (enchaînement de postures, en douceur, afin de solliciter tout le corps ; Harmonie du Corps et du Mental).

… +33 6 88 55 12 46 ‍♀️ Dimanche 22 mai de 10h00 à 11h30 : LE DOS ‍♀️ Dimanche 19 juin de 10h00 à 11h30 : Dans l’Energie des 5 Tibétains (enchaînement de postures, en douceur, afin de solliciter tout le corps ; Harmonie du Corps et du Mental). Criquebeuf-en-Caux (76111)

L’inscription est obligatoire : 12 participants maximum.

Le tarif est de 12 € et de 8 € pour les adhérents Armel’ O Yoga ❗️ S.V.P., apportez votre tapis (si vous n’en avez pas, dîtes-le moi) et une couverture pour la Relaxation. Criquebeuf-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Criquebeuf-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Criquebeuf-en-Caux Adresse Ville Criquebeuf-en-Caux lieuville Criquebeuf-en-Caux Departement Seine-Maritime

Atelier Yoga Mai et Juin Criquebeuf-en-Caux 2022-05-22 was last modified: by Atelier Yoga Mai et Juin Criquebeuf-en-Caux Criquebeuf-en-Caux 22 mai 2022 Criquebeuf-en-Caux seine-maritime

Criquebeuf-en-Caux Seine-Maritime