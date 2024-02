Atelier yoga MJC Flacé Mâcon, samedi 23 mars 2024.

Atelier yoga MJC Flacé Mâcon Saône-et-Loire

Yoga et symbolisme.

Etudions plus en profondeur les postures pour comprendre le symbolisme, les bienfaits et les différentes variations….

Vriksha asana l’arbre

Padahastabhunamaskara asana posture de dévotion de la déesse Terre,

Ekapada mukhasparsha asana posture où le pied touche le visage.

Atelier animé par Kerry JEWELL, professeure de yoga diplômée de La Fedération Française de Hatha Yoga. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:30:00

fin : 2024-03-23 11:30:00

MJC Flacé 108 rue de la Liberté

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

L'événement Atelier yoga Mâcon