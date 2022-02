Atelier Yoga : « Hiver et Défenses Immunitaires » Criquebeuf-en-Caux Criquebeuf-en-Caux Catégories d’évènement: Criquebeuf-en-Caux

Seine-Maritime

Atelier Yoga : « Hiver et Défenses Immunitaires » Criquebeuf-en-Caux, 20 février 2022, Criquebeuf-en-Caux. Atelier Yoga : « Hiver et Défenses Immunitaires » Salle Les ramendeuses Rue Baron, 76111 Criquebeuf-en-Caux Criquebeuf-en-Caux

2022-02-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-20 11:30:00 11:30:00 Salle Les ramendeuses Rue Baron, 76111 Criquebeuf-en-Caux

Criquebeuf-en-Caux Seine-Maritime Criquebeuf-en-Caux C’est le moment de stimuler nos défenses immunitaires tout en affinant notre pratique yoguique ! ‍♀️ ❗️Tapis et couvertures personnels à amener. ❗️ Rendez-vous le Dimanche 20 Février 2022 pour une séance d’1h30

De 10h00 à 11h30.

Salle Les ramendeuses : Rue Baron, 76111 Criquebeuf-en-Caux

Tarifs : 12 € / personne ; 8 € pour un adhérent.

