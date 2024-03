Atelier Yoga et soin énergétique Salle Untxinananda Ciboure, mardi 26 mars 2024.

Atelier Yoga et soin énergétique Salle Untxinananda Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Vous cherchez à harmoniser votre corps et votre esprit dans une ambiance apaisante et bienveillante ? Rejoignez-nous pour notre 2ème édition de la soirée bien-être, où nous combinons le pouvoir du yoga avec Maryne et les soins énergétiques avec Nadège pour une expérience profondément régénératrice. Maryne vous guidera à travers une séance de yoga soigneusement conçue, vous permettant de vous connecter avec votre corps, votre souffle et votre esprit. Cette séance sera adaptée à tous les niveaux, vous permettant de vous détendre, de vous étirer et de vous recentrer. Ensuite, laissez-vous envelopper par les soins énergétiques de Nadège, qui vous aideront à absorber pleinement les bienfaits de votre pratique de yoga. Ses techniques douces et intuitives vous aideront à libérer les blocages énergétiques, à restaurer l’équilibre et à revitaliser votre être dans son ensemble. 35 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 18:30:00

fin : 2024-03-26 20:00:00

Salle Untxinananda 4 place Koxe Arbiza

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine yoga.maryne@gmail.com

L’événement Atelier Yoga et soin énergétique Ciboure a été mis à jour le 2024-03-02 par Office de Tourisme Pays Basque