Atelier Yoga et Aromathérapie La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: Drôme

La Garde-Adhémar

Atelier Yoga et Aromathérapie La Garde-Adhémar, 19 mars 2022, La Garde-Adhémar. Atelier Yoga et Aromathérapie Domaine du Val des Nymphes 1010 Route du Val des Nymphes La Garde-Adhémar

2022-03-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-19 17:00:00 17:00:00 Domaine du Val des Nymphes 1010 Route du Val des Nymphes

La Garde-Adhémar Drôme La Garde-Adhémar EUR 50 50 Yoga et Aroma au Domaine du Val des Nymphes.

Au programme :

– Yoga avec Lucie

– Collation et infusion du Domaine

– Atelier Aroma avec Camille yolu.bienetre@gmail.com +33 6 48 47 43 35 Domaine du Val des Nymphes 1010 Route du Val des Nymphes La Garde-Adhémar

dernière mise à jour : 2022-02-22 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Garde-Adhémar Autres Lieu La Garde-Adhémar Adresse Domaine du Val des Nymphes 1010 Route du Val des Nymphes Ville La Garde-Adhémar lieuville Domaine du Val des Nymphes 1010 Route du Val des Nymphes La Garde-Adhémar Departement Drôme

La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-garde-adhemar/

Atelier Yoga et Aromathérapie La Garde-Adhémar 2022-03-19 was last modified: by Atelier Yoga et Aromathérapie La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 19 mars 2022 Drôme La Garde-Adhémar

La Garde-Adhémar Drôme