Atelier yoga ESPACE BRAZIL Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 09h30 à 12h30

.Public adultes. payant

Tarif : 30€ (chèque ou espèces)

Infos et inscriptions : assoanandayoga@gmail.com

ATELIER HATHA YOGA

ACCUEILLIR LE PRINTEMPS

Je propose un atelier de hatha yoga.

Un atelier, ce n’est pas un cours deux fois plus long !

C’est l’occasion de prendre le temps, d’approfondir, d’aller vers des

approches différentes, d’aller peut-être vers des sensations plus

subtiles.

Et ce sera une belle occasion d’accueillir le printemps.

Cette exploration passera se fera au travers du pranayama (exercices de respiration), de pratiques énergétiques, de divers asanas (postures de yoga) et d’une relaxation et assise méditative.

Nous alternerons des pratiques dynamiques, qui exigent un certain engagement avec des temps de retour au calme pour mieux intégrer les bienfaits des postures et revenir aux sensations et au souffle.

ESPACE BRAZIL 18 RUE DU BORREGO 75020

Contact : assoanandayoga@gmail.com

