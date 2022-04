Atelier yoga en famille Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

2022-04-26 10:00:00 – 2022-04-26

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres Le RAM propose des ateliers avec les enfants pendant les vacances. Ce mardi 26 avril, un atelier yoga pour les familles est proposé avec Est-Ailes, de 10 h à 11 h, au Lac du Cébron. Sur inscription. En parallèle, balade au Cébron pour les 0-6 ans, accompagnés d'un adulte (parents, assistante maternelle). Retrouvez le programme complet des animations dans les images.

