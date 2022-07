Atelier Yoga en famille Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Atelier Yoga en famille

Parc de Kerobistin, Rue Ar Pussou, Combrit, Finistère

2022-07-06

Atelier pour découvrir ou redécouvrir le yoga en famille, co-animé avec Candice Glimois de Shantyoga Bretagne, et suivi d'un pique-nique partagé. Venir avec son tapis ou sa serviette de plage et le casse-croûte.

+33 6 17 58 22 34
http://www.alma-naturo-yoga.com/

