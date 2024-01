Atelier yoga du visage -Réflexologie plantaire Aroma-Zone Aix-en-Provence, samedi 10 février 2024.

Atelier yoga du visage -Réflexologie plantaire Aroma-Zone Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10

Thème Yoga du visage Prendre soin de sa peau au coeur de l’hiver.

Automassage décontractant et huiles choisies.

Thème Réflexologie plantaire Troubles digestifs et maux de ventre.

Atelier Bien-être coanimé par 2 professionnelles Céline Gimbert (Facialiste) et Aurore Souris (Réflexologue plantaire).

Venez découvrir les gestes essentiels pour créer votre propre routine quotidienne en Yoga du visage et savoir comment répondre aux problématiques digestives grâce à la Réflexologie plantaire.



Conseil Venir en duo pour travailler la Réflexologie plantaire.

Aroma-Zone 6 Rue Espariat

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur celinegimbert@orange.fr



L’événement Atelier yoga du visage -Réflexologie plantaire Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence