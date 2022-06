ATELIER YOGA DU VISAGE EN PLEIN AIR Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

ATELIER YOGA DU VISAGE EN PLEIN AIR Montpellier, 16 juillet 2022, Montpellier. ATELIER YOGA DU VISAGE EN PLEIN AIR

Montpellier Hérault

2022-07-16 – 2022-08-27 Montpellier

Hérault Venez apprendre une gestuelle naturelle pour garder un visage lumineux, détendu, drainé et se sentir belle et bien dans sa peau, dans son corps 9H30 À 11H

Du Samedi 16 juillet au samedi 27 août 2022 PARC dans Montpellier indiqué lors de la réservation Venez apprendre une gestuelle naturelle pour garder un visage lumineux, détendu, drainé et se sentir belle et bien dans sa peau, dans son corps +33 7 50 88 58 66 Venez apprendre une gestuelle naturelle pour garder un visage lumineux, détendu, drainé et se sentir belle et bien dans sa peau, dans son corps 9H30 À 11H

Du Samedi 16 juillet au samedi 27 août 2022 PARC dans Montpellier indiqué lors de la réservation Montpellier

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Other Lieu Montpellier Adresse Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

ATELIER YOGA DU VISAGE EN PLEIN AIR Montpellier 2022-07-16 was last modified: by ATELIER YOGA DU VISAGE EN PLEIN AIR Montpellier Montpellier 16 juillet 2022 Montpellier, Hérault

Montpellier Hérault