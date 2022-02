Atelier yoga du visage Carmaux Carmaux Catégories d’évènement: Carmaux

Tarn

Atelier yoga du visage Carmaux, 13 février 2022, Carmaux. Atelier yoga du visage Maison de la Citoyenneté 26, Avenue Bouloc Torcatis Carmaux

2022-02-13 10:30:00 10:30:00 – 2022-02-13 11:30:00 11:30:00 Maison de la Citoyenneté 26, Avenue Bouloc Torcatis

Carmaux Tarn Carmaux EUR 12 L’atelier « yoga du visage » du visage est une pratique idéale pour détendre les muscles faciaux, tout en relançant la circulation sanguine et lymphatique. Vous découvrirez les 5 piliers de cette pratique. yogaryam@gmail.com +33 6 48 77 32 34 https://yogaryam.com/ Maison de la Citoyenneté 26, Avenue Bouloc Torcatis Carmaux

