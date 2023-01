[Atelier] Yoga du rire Dieppe Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Pendant près d'une heure, lâchez prise dans la bonne humeur et en toute confiance à l'occasion du Club du Rire encadré par Sophie Cordier, soprologue et animatrice du yoga du rire, formée à l'École Internationale du Rire de Corinne Cosseron. Au programme : exercices en musique et jeux de rire, exercices d'ancrage, évacuation des émotions négatives, détente du corps, propagation du rire, méditation, relaxation et sophrologie. >>> Le rire est un exercice musculaire, respiratoire, sonore, de lien social, libérateur d'endorphine (hormone du plaisir), de détente et de joie retrouvée (enfant intérieur). Il possède de nombreux bienfaits puisqu'il peut agir sur l'énergie, le stress, la digestion, le système immunitaire, le sommeil, les douleurs, la confiance en soi… [Le rire est pour tous, déconseillé pour les personnes cardiaques, ou ayant un glaucome (hypertension de l'œil)]

