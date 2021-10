Atelier Yoga-danse samedi 4 décembre avec Mélissa Rue du Cirque, 1 janvier 2022, Saint-Junien.

Atelier Yoga-danse samedi 4 décembre avec Mélissa

Rue du Cirque, le samedi 1 janvier 2022 à 14:00

Mélissa, **danseuse professionnelle pendant 7 ans,** **c’est en 2014 qu’elle rencontre le yoga et la méditation** dans une recherche de développement et de maîtrise de soi. Mais comme tous yogi, elle découvrit bien plus que ce qu’elle avait imaginé… Elle se passionne par le côté thérapeutique du yoga et **fusionne la danse et le yoga dans sa pratique.** **Titulaire d’un Bp Jeps musculation et fitness**, **elle se forma en yoga vinyasa (yoga dynamique)** puis revient à son amour de base, **le hatha yoga et le yoga egyptien** dans une dynamique thérapeutique et spirituelle. **Le Yoga** est une discipline qui **permet d’allier les bénéfices physiques au mental** et ainsi de **trouver son équilibre sur le tapis et comme dans la vie quotidienne**. Il permet aussi de développer la **conscience de son corps**, de sa dimension subtile et se marie à merveille à la danse qui permet de **stimuler la coordination, la créativité et le lâcher prise** ! **Programme de l’atelier: Souffle et Mouvements (14h – 17h)** **_14h à 15h : Exercices de respiration._** Rythmes et Souffle, Préparation à la pratique des postures, Synchronisation Souffle et Mouvement. **_15h à 16h30 : Réveil corporel._** Pratique des postures pas à pas qui mèneront à la chorégraphie finale que l’on répétera sur différents rythmes et en laissant parler sa créativité. **_16h30 à 17h : Retour au Calme et Relaxation finale méditative_** **Inscription:** **20€ l’atelier de 3h** Pour s’inscrire, envoyer nom, prénom, mail, tel à **[chabatz.rueducirque@gmail.com](mailto:chabatz.rueducirque@gmail.com).** Pour tout complément d’information contacter Delphine au **06 99 66 15 10**

20€ l’atelier

Laissez vous guider dans un voyage intérieur à travers la danse

Rue du Cirque 5 quai des mégisseries 87200 Saint Junien Saint-Junien Lotissement de Précoin Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-01T14:00:00 2022-01-01T17:00:00