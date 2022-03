ATELIER YOGA Criquebeuf-en-Caux Criquebeuf-en-Caux Catégories d’évènement: Criquebeuf-en-Caux

Seine-Maritime

ATELIER YOGA Criquebeuf-en-Caux, 20 mars 2022, Criquebeuf-en-Caux. ATELIER YOGA Salle au-dessus de la Mairie 1 rue de la mairie Criquebeuf-en-Caux

2022-03-20 10:00:00 – 2022-03-20 11:30:00 Salle au-dessus de la Mairie 1 rue de la mairie

Criquebeuf-en-Caux Seine-Maritime Criquebeuf-en-Caux Atelier Yoga ‍♀️ La séance sera spécialement dédiée aux bras, épaules et cervicales ‍♀️ Dimanche 20 Mars 2022, de 10h00 à 11h30

Salle au-dessus de la Mairie – 1 rue de la mairie, 76111 Criquebeuf-en-Caux

Tarif : 8 € pour les adhérents d’ Armel’ O Bio / 12 € pour les non adhérents.

Inscription : contact.armelobio@yahoo.fr Atelier Yoga ‍♀️ La séance sera spécialement dédiée aux bras, épaules et cervicales ‍♀️ Dimanche 20 Mars 2022, de 10h00 à 11h30

Salle au-dessus de la Mairie – 1 rue de la mairie, 76111 Criquebeuf-en-Caux

Tarif : 8 € pour les adhérents… contact.armelobio@yahoo.fr +33 6 88 55 12 46 https://contactarmelobio.wixsite.com/yoga Atelier Yoga ‍♀️ La séance sera spécialement dédiée aux bras, épaules et cervicales ‍♀️ Dimanche 20 Mars 2022, de 10h00 à 11h30

Salle au-dessus de la Mairie – 1 rue de la mairie, 76111 Criquebeuf-en-Caux

Tarif : 8 € pour les adhérents d’ Armel’ O Bio / 12 € pour les non adhérents.

Inscription : contact.armelobio@yahoo.fr Salle au-dessus de la Mairie 1 rue de la mairie Criquebeuf-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Criquebeuf-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Criquebeuf-en-Caux Adresse Salle au-dessus de la Mairie 1 rue de la mairie Ville Criquebeuf-en-Caux lieuville Salle au-dessus de la Mairie 1 rue de la mairie Criquebeuf-en-Caux Departement Seine-Maritime

ATELIER YOGA Criquebeuf-en-Caux 2022-03-20 was last modified: by ATELIER YOGA Criquebeuf-en-Caux Criquebeuf-en-Caux 20 mars 2022 Criquebeuf-en-Caux seine-maritime

Criquebeuf-en-Caux Seine-Maritime