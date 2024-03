Atelier Yoga & créativité se relier aux énergies du printemps La Chapelle-lès-Luxeuil, samedi 16 mars 2024.

Atelier Yoga & créativité se relier aux énergies du printemps La Chapelle-lès-Luxeuil Haute-Saône

10h-12h Yoga, Éveiller les énergies de printemps.

14h-16h30 Yoga nidra et créativité, entrer en lien et explorer les énergies de transformations.

Atelier Yoga 20€ / pers, Atelier Yoga nidra et créativité 25€/pers, les deux ateliers 40€.

Pratiques de yoga douces et introspectives issus du Natha Yoga.

Pratiques créatives accessibles à tous.

Sur inscription. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 16:30:00

Salle des fêtes

La Chapelle-lès-Luxeuil 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lespossibles.yogacrea@free.fr

L’événement Atelier Yoga & créativité se relier aux énergies du printemps La Chapelle-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2024-03-06 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD