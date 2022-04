Atelier Yoga Brunch – Hooome Parentis-en-Born, 10 juillet 2022, Parentis-en-Born.

Atelier Yoga Brunch – Hooome Parentis-en-Born

2022-07-10 – 2022-07-10

Parentis-en-Born Landes Parentis-en-Born

EUR 50 50 Une fois par mois, jessica vous propose un atelier de yoga suivi d’un brunch convivial. L’atelier durera 2h afin d’ancrer votre pratique du yoga. Une thématique émergera quelques jours avant chaque atelier et sera révélé le jour même: de l’approfondissement d’une posture, à une technique de respiration, en passant par les saisons, le corps, une émotion, ou tout autre découverte ou introspection.

Séance douce et dynamique adapté à tous.

Un brunch maison vous sera proposé pour prolonger le moment: tisanes, jus frais, plats sucrés et salés, fruits et légumes seront à l’honneur. Ce sera un moment de partage et d’échange et pourra se dérouler à l’intérieur comme à l’extérieur selon la météo.

Réservation en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Biscarrosse, Sanguinet et Parentis

Une fois par mois, jessica vous propose un atelier de yoga suivi d’un brunch convivial. L’atelier durera 2h afin d’ancrer votre pratique du yoga. Une thématique émergera quelques jours avant chaque atelier et sera révélé le jour même: de l’approfondissement d’une posture, à une technique de respiration, en passant par les saisons, le corps, une émotion, ou tout autre découverte ou introspection.

Séance douce et dynamique adapté à tous.

Un brunch maison vous sera proposé pour prolonger le moment: tisanes, jus frais, plats sucrés et salés, fruits et légumes seront à l’honneur. Ce sera un moment de partage et d’échange et pourra se dérouler à l’intérieur comme à l’extérieur selon la météo.

Réservation en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Biscarrosse, Sanguinet et Parentis

Une fois par mois, jessica vous propose un atelier de yoga suivi d’un brunch convivial. L’atelier durera 2h afin d’ancrer votre pratique du yoga. Une thématique émergera quelques jours avant chaque atelier et sera révélé le jour même: de l’approfondissement d’une posture, à une technique de respiration, en passant par les saisons, le corps, une émotion, ou tout autre découverte ou introspection.

Séance douce et dynamique adapté à tous.

Un brunch maison vous sera proposé pour prolonger le moment: tisanes, jus frais, plats sucrés et salés, fruits et légumes seront à l’honneur. Ce sera un moment de partage et d’échange et pourra se dérouler à l’intérieur comme à l’extérieur selon la météo.

Réservation en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Biscarrosse, Sanguinet et Parentis

pixabay

Parentis-en-Born

dernière mise à jour : 2022-04-15 par