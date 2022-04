ATELIER YOGA AVRIL Criquebeuf-en-Caux Criquebeuf-en-Caux Catégories d’évènement: Criquebeuf-en-Caux

Seine-Maritime

ATELIER YOGA AVRIL Criquebeuf-en-Caux, 24 avril 2022, Criquebeuf-en-Caux. ATELIER YOGA AVRIL Criquebeuf-en-Caux

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 11:30:00

Criquebeuf-en-Caux Seine-Maritime Criquebeuf-en-Caux Profitez d’un moment spécial avec Armel’O Yoga ! Travailler les jambes, genoux ainsi que les yoga des yeux pour une séance relaxante ‍♀️ Dimanche 24 Avril de 10h à 11h30

Criquebeuf-en-Caux

Inscription obligatoire : contact.armelobio@yahoo.fr

