Atelier yoga au Musée Henri Barré Au Musée Henri Barré Thouars, samedi 21 septembre 2024.

Atelier yoga au Musée Henri Barré Au Musée Henri Barré Thouars Deux-Sèvres

L’atelier « Yoga au musée » mené par la professeure de Yoga Sylvie Schmitt vous invite à expérimenter le musée dans une approche riche et multi-sensorielle.

Atelier à partir de 16 ans.

La pratique du Yoga va vous emmener vers un état de disponibilité et de réceptivité et nous permettre « d’entrer » de façon différente dans le musée Henri Barré et son jardin. Ces derniers sont des lieux propices à la contemplation et à la méditation où chacun va pouvoir laisser s’exprimer sa sensibilité et ses émotions.

Les participants peuvent apporter un plaid. L’atelier débute dans le jardin du musée mais peut commencer à l’intérieur en cas de météo peu clémente. L’atelier se déroule ensuite à l’intérieur du musée, chacun choisissant de s’installer dans le salon ou dans la salle à manger, face à une œuvre ou non.

Atelier à partir de 16 ans 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-21

Au Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour d’Auvergne

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine musee.accueil@thouars.fr

L’événement Atelier yoga au Musée Henri Barré Thouars a été mis à jour le 2024-03-30 par Maison du Thouarsais