Atelier yoga au Musée Henri Barré Thouars, 23 septembre 2022, Thouars.

Atelier yoga au Musée Henri Barré Au Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars

2022-09-23 10:00:00 – 2022-09-23 Au Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour d’Auvergne

Thouars Deux-Sèvres Thouars

EUR 3.5 La pratique du Yoga va vous emmener vers un état de disponibilité et de réceptivité et nous permettre “d’entrer” de façon différente dans le musée Henri Barré et son jardin. Ces derniers sont des lieux propices à la contemplation et à la méditation où chacun va pouvoir laisser s’exprimer sa sensibilité et ses émotions.

Les participants peuvent apporter un plaid. L’atelier débute dans le jardin du musée mais peut commencer à l’intérieur en cas de météo peu clémente. L’atelier se déroule ensuite à l’intérieur du musée, chacun choisissant de s’installer dans le salon ou dans la salle à manger, face à une œuvre ou non.

Atelier à partir de 16 ans

L’atelier “Yoga au musée” mené par la professeure de Yoga Sylvie Schmitt vous invite à expérimenter le musée dans une approche riche et multi-sensorielle.

Atelier à partir de 16 ans.

La pratique du Yoga va vous emmener vers un état de disponibilité et de réceptivité et nous permettre “d’entrer” de façon différente dans le musée Henri Barré et son jardin. Ces derniers sont des lieux propices à la contemplation et à la méditation où chacun va pouvoir laisser s’exprimer sa sensibilité et ses émotions.

Les participants peuvent apporter un plaid. L’atelier débute dans le jardin du musée mais peut commencer à l’intérieur en cas de météo peu clémente. L’atelier se déroule ensuite à l’intérieur du musée, chacun choisissant de s’installer dans le salon ou dans la salle à manger, face à une œuvre ou non.

Atelier à partir de 16 ans

Sylvie SCHMITT

Au Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour d’Auvergne Thouars

dernière mise à jour : 2022-01-12 par