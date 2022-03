Atelier yoga au Bar’Ouf Café Collemiers, 23 mars 2022, Collemiers.

Atelier yoga au Bar’Ouf Café Bar’Ouf Café 8 Rue de la Vossière Collemiers

2022-03-23 – 2022-03-23 Bar’Ouf Café 8 Rue de la Vossière

Collemiers Yonne Collemiers

EUR 0 0 Amandine Robin vous donne rendez-vous tous les mercredis matin pour une séance de yoga au Bar’Ouf Café. Les prix d’une séance ou d’un abonnement seront précisés ultérieurement. Il existe plusieurs types de yoga selon ce que l’on souhaite travailler : renforcement musculaire, assouplissement, cardio etc.

Amandine Robin vous propose du yoga fonctionnel, qui respecte la physiologie de chacun et n’est pas seulement réservé aux contorsionnistes professionnels! Le premier atelier est ouvert à tous, le but étant de cibler les envies des enthousiastes ! Pensez à ramener votre tapis.

Les places seront limitées, merci de réserver à l’avance.

cafecollemiers@gmail.com

