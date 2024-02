ATELIER YOGA AFRO DANCEHALL A LA GLISSADE Lieu-dit Moundo Aurignac, samedi 9 mars 2024.

ATELIER YOGA AFRO DANCEHALL A LA GLISSADE Lieu-dit Moundo Aurignac Haute-Garonne

Rendez-vous à La Glissade pour un voyage de bien-être

Cécile Loret et Béa Deguara vous convient à les rejoindre pour un atelier de Yoga Samtosha et un atelier Afro Dancehall, et pourquoi pas les deux !!!

Et pour bien conclure cet après-midi bien-être, vous pourrez partager un moment convivial autour d’un apéritif partagé.

Réservations obligatoires20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:15:00

fin : 2024-03-09 19:00:00

Lieu-dit Moundo LA GLISSADE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby

L’événement ATELIER YOGA AFRO DANCEHALL A LA GLISSADE Aurignac a été mis à jour le 2024-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE