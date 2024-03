Atelier « Yoga accessible » Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Strasbourg, dimanche 25 août 2024.

Atelier « Yoga accessible » Culture & Sport en Grand Est Dimanche 25 août, 11h30, 14h30 Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Tarif : 5 euros. L’achat des billets se fait au 5e Lieu et en

ligne uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-25T11:30:00+02:00 – 2024-08-25T12:30:00+02:00

Fin : 2024-08-25T14:30:00+02:00 – 2024-08-25T15:30:00+02:00

Cet atelier propose une approche du

yoga adapté aux personnes en situation

de handicap. L’atelier se déploiera sur

chaise, et pourra être également décliné

en version sans chaise et même sur tapis,

pour répondre aux besoins et capacités

de chacun·e. L’occasion d’explorer des

postures simples ou plus élaborées

selon les possibilités des participant·es

pour goûter aux bienfaits physiques et

psychiques du yoga

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg cathédrale Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu [{« type »: « link », « value »: « http://5elieu.strasbourg.eu »}] Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un nouvel équipement municipal situé 5 place du château, à Strasbourg. Il associe la Boutique Culture, une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois et le Cabinet des Estampes et des Dessins.

Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles. Tram A, D. Arrêt Grand’rue.

© Pixabay