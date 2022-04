Atelier Yin Yoga du soir – Lâcher Prise Lannion, 1 mai 2022, Lannion.

Atelier Yin Yoga du soir – Lâcher Prise Hinotori Espace culturel japonais 7 avenue Ernest Renan Lannion

2022-05-01 17:30:00 – 2022-05-01 19:30:00 Hinotori Espace culturel japonais 7 avenue Ernest Renan

Lannion Côtes d’Armor

Pendant cet atelier du soir de 2h aux lumières tamisées & bougies, nous allons explorer des postures de Yin permettant de se connecter à l’instant présent et d’appréhender le lâcher-prise. Offrez-vous cette pause, cette bulle de douceur pour prendre soin de vous. Notre objectif va être de se libérer de toutes les tensions physiques et émotionnelles qu’on garde contenu principalement bloquées au fond du bassin, dans le dos et les épaules. Venez vous libérer de toute cette charge mentale accumulée, venez vous décharger en ouvrant vos hanches et en dénouant votre dos. Nous pratiquerons l’automassage du visage et des postures pour trouver un sommeil serein. Bols tibétains et massages sous forme de points d’acupression feront également partie de la pratique.

utile.assos@gmail.com +33 6 13 83 53 07 http://www.u-tile.org/yin-yoga

Hinotori Espace culturel japonais 7 avenue Ernest Renan Lannion

