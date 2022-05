Atelier Wutao Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Atelier Wutao Montbrun-les-Bains, 8 mai 2022, Montbrun-les-Bains. Atelier Wutao Dojo de Montbrun les bains 15 l’autin Montbrun-les-Bains

2022-05-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 13:00:00 13:00:00 Dojo de Montbrun les bains 15 l’autin

Montbrun-les-Bains Drôme EUR 25 25 S’ouvrir à la joie simple d’être vivant·e, de respirer. Écouter sa corporalité. Se reconnecter avec l’essentiel. S’ancrer. Explorer sa sensibilité en toute liberté. Dojo de Montbrun les bains 15 l’autin Montbrun-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse Dojo de Montbrun les bains 15 l'autin Ville Montbrun-les-Bains lieuville Dojo de Montbrun les bains 15 l'autin Montbrun-les-Bains Departement Drôme

Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrun-les-bains/

Atelier Wutao Montbrun-les-Bains 2022-05-08 was last modified: by Atelier Wutao Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 8 mai 2022 Drôme Montbrun-les-Bains

Montbrun-les-Bains Drôme