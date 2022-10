Atelier workshop in English Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier workshop in English Vieux-Boucau-les-Bains, 4 janvier 2023, Vieux-Boucau-les-Bains. Atelier workshop in English

Médiathèque Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains Landes Place de la Mairie Médiathèque

2023-01-04 14:00:00 – 2023-01-04 16:00:00

Place de la Mairie Médiathèque

Vieux-Boucau-les-Bains

Landes Vieux-Boucau-les-Bains Atelier workshop in English, conversation en langue anglaise. Atelier workshop in English, conversation en langue anglaise. +33 5 58 48 62 14 @las

Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Autres Lieu Vieux-Boucau-les-Bains Adresse Vieux-Boucau-les-Bains Landes Place de la Mairie Médiathèque Ville Vieux-Boucau-les-Bains lieuville Place de la Mairie Médiathèque Vieux-Boucau-les-Bains Departement Landes

Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieux-boucau-les-bains/

Atelier workshop in English Vieux-Boucau-les-Bains 2023-01-04 was last modified: by Atelier workshop in English Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains 4 janvier 2023 Landes Médiathèque Place de la Mairie Vieux-Boucau-les-Bains Landes Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains Landes