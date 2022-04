Atelier / Workshop création musicale avec Rhizomes Paul B / Massy Palaiseau / 91, 25 avril 2022, Igny.

Atelier / Workshop création musicale avec Rhizomes

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Paul B / Massy Palaiseau / 91

Musiciens, musiciennes, entrez dans un processus de création collective avec Rhizomes ! Dans le cadre de « MASSYRAMA – la chose en train de se faire », Paul B vous propose de participer à un atelier de pratique musicale et de créations collectives avec le groupe Rhizomes. Pendant 5 jours, venez relever le challenge en créant 4 morceaux (un morceau par soir du lundi au jeudi) pour les présenter en live et en public le 5ème soir ! Cet atelier s’adresse aux musiciennes et musiciens ayant déjà une pratique autonome de la musique, tous les instruments sont acceptés ; les personnes ayant une pratique de l’écriture, quelle que soit la forme (poèmes, chansons, prose) peuvent également participer. **DATES ET HORRAIRES** >> du lundi 25 au vendredi 29 avril, tous les jours de 19h à 22h **INFOS ET INSCRIPTIONS** GRATUIT SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE Contactez Magali Le Ny : 01 69 75 12 85 ou par mail: [ici](le.ny@paul-b.fr) **ACCES** Paul B 6 allée de Québec, 91300 MASSY RER B : arrêt Massy Verrières puis 15 min à pied Ⓑ Bus 319 / 119 : arrêt Hélène Boucher **SUIVEZ NOUS** [Site Paul B](https://paul-b.fr/) [Facebook Paul B](https://fr-fr.facebook.com/paulb.lasalle/) [Instagram Paul B](https://www.instagram.com/paulb_lasalle/?hl=fr)

Sur inscription

Cet atelier s’adresse aux musiciennes et musiciens ayant déjà une pratique autonome de la musique.

Paul B / Massy Palaiseau / 91 6 allée du Quebec Massy Palaiseau Igny Essonne



