Atelier week-end – Sophrologie/méditation

2023-07-22 – 2023-07-23 Ayuver'Univers organise régulièrement des week-end ateliers de sophrologie et méditation. Ces ateliers contribuent à se ressourcer profondément en redéfinissant vos objectifs de vie et en apprenant les bases de la sophrologie. Plusieurs thèmes pourront être abordés en fonction de vos connaissances sur la sophrologie ou la méditation mais aussi selon vos besoins du moment et vos objectifs. Il peut s'agir de journées découvertes axées sur les principaux exercices de respiration et de concentration sur soi ou d'un stage de gestion du stress pour apprendre à mieux maîtriser son énervement en période de surcharge de travail. Dites à Céline quel type d'atelier vous aimeriez et définissez ensemble comment se dérouleront ces deux journées ! Hébergements diverses à proximité.

