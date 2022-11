Atelier week-end – Initiation au massage ayurvédique, 15 juillet 2023, .

2023-07-15 – 2023-07-16

Ayuver’Univers organise régulièrement des week-end ateliers d’initiation au massage ayurvédique. Ces ateliers visent à rééquilibrer les doshas qui ne sont plus en phase en réharmonisant les 5 formes de vata (humeur biologique) et du prana (force de vie à l’œuvre dans un processus de guérison). Le soin issu de l’ayurvéda, médecine traditionnelle indienne tend à entretenir de manière saine votre corps et notre esprit. Réalisé de façon ciblé en utilisant les enseignements traditionnels, ce traitement contribue au bien-être et à la relaxation. Un déséquilibre peut parfois survenir entraînant des perturbations physiologiques : maladie, stress, dépression, etc. Le soin est donc pensé pour garder les 3 doshas ou humeurs biologiques équilibrées : le dosha vata, le dosha pitta et le dosha kapha. Hébergements diverses à proximité.

