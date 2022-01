Atelier WAKATOON studio Bibliothèque Valeyre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier WAKATOON studio Bibliothèque Valeyre, 20 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 20 avril 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit Dans le cadre du Festival Numérique NUMOK des bibliothèques de la Ville de Paris, nous vous proposons un atelier vidéo : en quelques étapes très simples, les coloriages de votre enfant se transforment comme par magie en dessin animé ! Pour les 5-8 ans, sur inscription. Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart Paris 75009 Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr Atelier;Théâtre

Date complète :

2022-04-20T15:00:00+01:00_2022-04-20T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Valeyre Adresse 24 rue Marguerite de Rochechouart Ville Paris lieuville Bibliothèque Valeyre Paris Departement Paris

Bibliothèque Valeyre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/