Atelier VR (Réalité virtuelle) Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez, jeudi 18 avril 2024.

Une journée spéciale casque à réalité virtuelle sur la thématique du Japon.

Plusieurs applications seront proposées af in de profiter pleinement de l’expérience VR.

Au programme balade relaxante, découverte d’un conte scientifique et poétique, visite de Tokyo et mini-jeux pour devenir le nouveau maître de Fruit Ninja. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:30:00

fin : 2024-04-18 17:30:00

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Atelier VR (Réalité virtuelle) Orthez a été mis à jour le 2024-03-09 par OT Coeur de Béarn