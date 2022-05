Atelier – Voyage olfactif

Atelier – Voyage olfactif, 20 mai 2022, . Atelier – Voyage olfactif

2022-05-20 – 2022-05-20 EUR 30 30 Proposé par l’Associataion la Tantative. nPartez à la découverte d’odeurs grâce aux huiles essentielles qui éveilleront en vous des souvenirs, vont raviver votre mémoire. Elles vous feront voyager et vous aideront à explorer des parties inconnues de vous. nInscription par téléphone. https://www.tant-a.org/ Proposé par l’Associataion la Tantative. nPartez à la découverte d’odeurs grâce aux huiles essentielles qui éveilleront en vous des souvenirs, vont raviver votre mémoire. Elles vous feront voyager et vous aideront à explorer des parties inconnues de vous. nInscription par téléphone. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville