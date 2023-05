Atelier : Voyage en leporello avec l’autrice et illustratrice Juliette Binet Bibliothèque Saint-Eloi, 8 juillet 2023, Paris.

Le samedi 08 juillet 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Dans le cadre de la fête du livre jeunesse Partir en livre, participez à un atelier avec l’illustratrice et autrice Juliette Binet, qui articule ses dessins au gré de pages de livres.

Pour explorer

cet espace dans toutes ses dimensions, Juliette Binet aime réfléchir à la manière dont

ils se plient et se relient, penser à ce qui se passerait si une page était

percée. Elle propose aux enfants de regarder Un Courant d’Air, qui se

déploie en leporello, et de créer des petits livres accordéons afin d’explorer

en dessin cette forme qui invite au voyage, à la course ou à la rêverie.

Juliette Binet est autrice

et illustratrice, diplômée de l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg, elle a

publié son premier livre en 2007 chez Autrement, Edmond. Elle a également

publié des albums chez Gallimard Giboulées et Albin Michel ainsi que plusieurs

albums au Rouergue. Ses narrations se passent souvent de texte, et s’articulent

en images en dialoguant avec des formes et formats de livres variés.

à lire :

Monts et Merveilles, éditions du Rouergue, 2019

Le Mauvais plis, éd. du Rouergue, 2017

samedi 8 juillet, 15h

pour les enfants dès 7 ans

sur inscription dès le 8 juin à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr

Juliette Binet Un courant d’air