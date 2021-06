Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse, Landes Atelier Voyage au tambour Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Biscarrosse Landes Biscarrosse EUR 5 5 Atelier de 1H 15 dont 30 minutes de voyage. (à partir de 10ans ) Depuis la nuit des temps au cœur des peuples ancestraux, les chamans de toutes contrées utilisaient leur tambour, pour voyager dans les autres mondes.

Ils accompagnaient aussi ceux qui en ressentaient l’appel dans leur cœur, de voyager à leur tour, dans leur monde de rêve.

Le voyage au tambour est un voyage au plus profond de soi. Chaque participant s’installe comme il le ressent, puis vient fermer les yeux afin de rentrer à l’intérieur.

Le praticien chamanique commence à faire battre son cœur en pleine présence, la pleine conscience, celle-ci, où il accepte de devenir rien, pour accueillir le grand tout et laisser l’âm-agie opèrer. Prévoir 10 à 15 minutes de marche pour se rendre sur le lieu et revenir au parking.

