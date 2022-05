Atelier volume Jardin botanique d’Evreux Évreux Catégories d’évènement: Eure

Évreux

Atelier volume Jardin botanique d’Evreux, 4 juin 2022, Évreux. Atelier volume

Jardin botanique d’Evreux, le samedi 4 juin à 15:00

A partir d’éléments tels que tiges et branches, venez construire des mini cabanes, des volumes de formes géométriques de petites tailles pour un rendez-vous partagé « art et nature » entre enfants et parents. Animé par Christiane Muller, plasticienne sculptrice, à la Maison des Arts sur la thématique du végétal.

02 32 78 85 40

Atelier volume animé par Christiane Muller, sculptrice plasticienne Jardin botanique d’Evreux rue Jean-Jaurès, 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Évreux Autres Lieu Jardin botanique d'Evreux Adresse rue Jean-Jaurès, 27000 Evreux Ville Évreux lieuville Jardin botanique d'Evreux Évreux Departement Eure

Jardin botanique d'Evreux Évreux Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/evreux/

Atelier volume Jardin botanique d’Evreux 2022-06-04 was last modified: by Atelier volume Jardin botanique d’Evreux Jardin botanique d'Evreux 4 juin 2022 Évreux Jardin botanique d'Evreux Évreux

Évreux Eure