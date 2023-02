L’effet miroir Atelier Volubile Les Vans Catégories d’Évènement: Ardèche

Les Vans

L’effet miroir Atelier Volubile, 30 mars 2023, Les Vans. L’effet miroir 30 mars – 2 avril Atelier Volubile Exposition de pièces récentes – mobiles et sculptures acier – autour du matériau “miroir”. ” Tout ce que nous voyons chez les autres n’est que le reflet de nous-même ” C.G. Jung Atelier Volubile 19 Place Henri Thibon Les Vans Les Vans 07140 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes “L’effet miroir”

Exposition de pièces récentes – mobiles et sculptures acier – autour du matériau “miroir”

Découverte de l’atelier et ​des matériaux utilisés : verre miroir, fil de fer,

Découverte des techniques utilisées (techniques issues de l’apprentissage du vitrail, découpe de verre)

Démonstration de soudure

Découpe de verre miroir et autres types de verre plat coloré.

Démonstration de verre filé au chalumeau.

Ouverture au public:​ jeudi vendredi et samedi 10h-18h et le dimanche sur rendez-vous au 0624294259

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00 Gaelle Pinard

