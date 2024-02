Atelier voltige équestre Marigny-Le-Lozon, mercredi 6 mars 2024.

Atelier voltige équestre Marigny-Le-Lozon Manche

Vendredi

Proposez à vos enfant une activité mêlant, nature, contact avec les chevaux, sport, souplesse, équilibre et tant d’autres !

Enfants de 3 à 12 ans.

Infos et réservations 06 42 15 49 39.

Proposez à vos enfant une activité mêlant, nature, contact avec les chevaux, sport, souplesse, équilibre et tant d’autres !

Enfants de 3 à 12 ans.

Infos et réservations 06 42 15 49 39. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 16:15:00

fin : 2024-03-09 17:30:00

1 La Grande Maison

Marigny-Le-Lozon 50570 Manche Normandie lechevalemeraude@gmail.com

L’événement Atelier voltige équestre Marigny-Le-Lozon a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Saint-Lô