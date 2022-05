Atelier – Voix saturée level 2 avec Émilie Domergue Les Cuizines / Chelles / 77, 11 juin 2022, Chelles.

Atelier – Voix saturée level 2 avec Émilie Domergue

Les Cuizines / Chelles / 77, le samedi 11 juin à 13:00

Tout comme la guitariste qui va décider d’appuyer sur le switch de sa metal muff, le chanteur va décider ou non de saturer sa voix. Travailler le « lâcher-prise » et la spontanéité, utiliser sa colère pour donner un cri primitif maîtrisé seront les objectifs de ce mini-stage d’une journée. Évoluant dans la musique depuis bientôt 15 ans, Émilie Domergue a un parcours riche et éclectique, lui permettant d’intervenir sur plusieurs « terrains ». Elle est diplômée du Studio des Variétés sur la formation de formateur en 2005. Venant d’une culture musicale rock et après avoir travaillé avec David Féron, elle s’est d’abord spécialisée dans la pratique de la voix saturée, spécificité qu’elle présente depuis plusieurs années maintenant sous forme de stage, masterclass, et en coaching d’artistes. Également musicienne (batterie, guitare, jamman…) elle a très vite été sollicitée pour travailler autant avec des chanteurs, que des musiciens, groupes, pour des dispositifs d’accompagnement et d’aide au développement avec des interventions en technique vocale, coaching scène, voix saturées…

7€ adhérent / 12€ plein tarif / Gratuit pour les élèves des conservatoires de PVM (inscription obligatoire à lescuizines@chelles.fr)

Cet atelier s’adresse aux personnes ayant déjà suivi un atelier d’initiation ou pratiquant la voix saturée et souhaitant explorer davantage.

Les Cuizines / Chelles / 77 38 rue de la haute borne 77500 chelles Chelles Le Mont-Chalâts Seine-et-Marne



2022-06-11T13:00:00 2022-06-11T20:00:00