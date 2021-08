Orleans Centre Chorégraphique National d'Orléans Loiret, Orléans Atelier voix avec Olivier Normand et Célia Gondol Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans Catégories d’évènement: Loiret

Centre Chorégraphique National d’Orléans, le lundi 20 septembre à 19:00

Lundi 20 septembre, 19 h – 21h avec Olivier Normand au CCNO – 37 rue du Bourdon Blanc Cet atelier proposé en amont de _A Leaf_ part du postulat qu’il s’agit moins de chanter que de donner de la voix, et que la voix est un d’abord phénomène physique. Physique comme un courant d’air, une montée de sève, une éclipse lunaire, un coup de soleil, une aurore boréale, une fonte des neiges, un séisme, un feu follet, un feu de forêt, la brève fusée d’un astéroïde, une planète lancée à toute vitesse dans un cosmos incertain. Le bel canto de l’anthropocène. Olivier Normand, danseur, comédien, chanteur. Après des études de Lettres Modernes, il se forme à la danse contemporaine dans le cadre du programme ex.e.r.ce (dir. Mathilde Monnier et Xavier Le Roy) au Centre Chorégraphique National de Montpellier, et du programme Transforme à l’Abbaye de Royaumont (dir. Myriam Gourfink). Il se forme également au jeu théâtral et au chant lyrique dans le cadre des Conservatoires Régionaux de Montpellier. Depuis 2007, il est interprète, entre autres, pour Mathilde Monnier, Alain Buffard, Fanny de Chaillé, Béatrice Massin, Joris Lacoste, Bruno Geslin, Lorenzo de Angelis, Hélène Rocheteau, Emilie Rousset et Eszter Salamon. Il a réalisé à l’Université Paris 8 un mémoire de Master sur Vaslav Nijinsky. Récemment, il a entrepris un travail écriture sur le métier d’interprète : « Sous le regard, essai sur le désir de scène ». Il signe également des pièces, à forte dimension musicale, ICI, L’Artificier et Récital.

10 €

Atelier le lundi 20 septembre, de 19h à 21h, avec Olivier Normand, consultant travail vocal pour "A Leaf" de Nina Santes et Célia Gondol, au CCNO Centre Chorégraphique National d'Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans

