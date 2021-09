ATELIER VOCAL Saint-Denis-d’Anjou, 2 octobre 2021, Saint-Denis-d'Anjou.

ATELIER VOCAL 2021-10-02 – 2021-10-02 Salle des fêtes Place de l’Europe

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne Saint-Denis-d’Anjou

Après un échauffement vocal en commun, Catherine Simonpietri propose à tous un « challenge vocal participatif ». L’objectif est d’apprendre un chant du concert et de pouvoir en devenir interprète afin de vivre l’expérience artistique et de partager l’émotion de faire partie du chœur.

Inviter tous les publics, tous niveaux confondus à une découverte de la pratique vocale et la mettre en pratique dans un « défi » ludique.

Nombre de places limité, sur inscription

Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle « A Nanna ».

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le Carré accueille l’Ensemble vocal Sequenza 9.3 pour trois concerts sur la saison 2021-2022. Cet atelier propose une immersion ouverte à tous dans le répertoire musical du projet « A Nanna », présenté le samedi 2 octobre à 20h30 à l’église de Saint-Denis-d’Anjou.

contact@le-carre.org +33 2 43 09 21 52 https://www.le-carre.org/

