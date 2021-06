Toulouse Jardin des Plantes Haute-Garonne, Toulouse Atelier « Vocal Painting » Jardin des Plantes Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Atelier « Vocal Painting » Une envie de chanter, d’expérimenter et de découvrir de nouvelles facettes du chant choral ? Cet atelier de « vocal painting », animé par Eloïse Chadourne, est fait pour vous ! Autour d’une nouvelle approche du son, du rythme et de la voix, cet atelier en plein air sera l’occasion pour chaque participant de s’amuser et d’exprimer sa créativité en chantant. ### Plus d’infos [Site Les éléments ](https://www.les-elements.fr/fr) ![]() ### Infos pratiques * Le 27 juillet de 18h45 à 20h45 au Jardin Raymond VI et le 3 août de 18h45 à 20h45 au Jardin des Plantes * Atelier de 2 heures. * Nombre de participants limité, inscription obligatoire. * En raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, les gestes barrières, notamment le port obligatoire d’un masque de protection, seront à respecter durant cet atelier.

Jardin des Plantes Allées Frédéric Mistral, 31400 Toulouse, France

2021-07-27T18:45:00 2021-07-27T20:45:00;2021-08-03T18:45:00 2021-08-03T20:45:00

