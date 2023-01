Atelier : vive les oiseaux ! Montardon, 11 février 2023, Montardon OT Nord Béarn Montardon.

Atelier : vive les oiseaux !

Cueillette de L'Aragnon Lieu-dit L'Arragnon Montardon 64121

2023-02-11 – 2023-02-11

Lieu-dit L’Arragnon Cueillette de L’Aragnon

Montardon

64121

Montardon

EUR 12 12 Découvertes sur les oiseaux et confection de boules de graisse.

Après des jeux de découvertes sur les oiseaux et des observations vous vous initierez à la confection de boules de graisses qui aideront nos amis à plumes à passer la fin de l’hiver.

L’animation se déroulera en fonction du temps dans un endroit chauffé ou dehors. Pensez cependant aux bottes et à des affaires tous terrains qui ne craignent pas les tâches ! Goûter de la ferme !

Dès 3 ans.

Découvertes sur les oiseaux et confection de boules de graisse.

Après des jeux de découvertes sur les oiseaux et des observations vous vous initierez à la confection de boules de graisses qui aideront nos amis à plumes à passer la fin de l’hiver.

L’animation se déroulera en fonction du temps dans un endroit chauffé ou dehors. Pensez cependant aux bottes et à des affaires tous terrains qui ne craignent pas les tâches ! Goûter de la ferme !

Dès 3 ans.

Cueillette de l’Aragnon

Cueillette de l’Aragnon

Lieu-dit L’Arragnon Cueillette de L’Aragnon Montardon

