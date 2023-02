Atelier : vive les oiseaux ! Lieu-dit l’Aragnon Montardon Catégories d’Évènement: Montardon

Atelier : vive les oiseaux ! 
Lieu-dit l'Aragnon, 10 février 2023, Montardon

2023-02-10 – 2023-02-10

Pyrenees-Atlantiques EUR 12 12 Découvertes sur les oiseaux et confection de boules de graisse.

Après des jeux de découvertes sur les oiseaux et des observations, vous vous initierez à la confection de boules de graisses qui aideront nos amis à plumes à passer la fin de l’hiver.

