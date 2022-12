Atelier vivant à la Maison Botanique Boursay Boursay Catégories d’évènement: Boursay

Loir-et-Cher

Atelier vivant à la Maison Botanique Boursay, 13 février 2023, Boursay . Atelier vivant à la Maison Botanique Maison botanique Boursay Loir-et-Cher

2023-02-13 – 2023-02-17 Boursay

Loir-et-Cher Atelier vivant à la Maison Botanique. Notre Centre de Loisirs propose aux enfants de 3 à 12 ans des activités de découverte du patrimoine naturel et culturel local. Nous contacter pour plus de renseignements. Viens jouer dans la nature ! Vacances 100% nature. Maison botanique

Boursay

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Boursay, Loir-et-Cher Autres Lieu Boursay Adresse Maison botanique Boursay Loir-et-Cher Ville Boursay lieuville Boursay Departement Loir-et-Cher

Boursay Boursay Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boursay/

Atelier vivant à la Maison Botanique Boursay 2023-02-13 was last modified: by Atelier vivant à la Maison Botanique Boursay Boursay 13 février 2023 Boursay loir-et-cher Maison Botanique Boursay Loir-et-Cher

Boursay Loir-et-Cher