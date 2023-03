Découverte du travail du verre à chaud ATELIER VITRY VERRE, 27 mars 2023, Reims.

Découverte du travail du verre à chaud – participation à un atelier, création d’un petit objet en verre (pendentif, porte-clés, magnet, broche, bague) – accueil tout public (enfants à partir de 6 ans) accessibilité- lors d’un atelier d’environ 2 heures vous pourrez réaliser un petit objet en verre : vous choisirez votre verre (couleur, épaisseur, transparence, opacité, …) couperez et assemblerez les différents morceaux constituant votre réalisation. vous serez accompagné et conseillé par Hélène verrier fondeur depuis une dizaine d’années. votre création sera fusionnée dans un four pendant 12 heures environ, vous pourrez ensuite venir la récupérer et effectuer les finitions nécessaires (nettoyage, meulage, polissage, collage, montage) ou vous faire envoyer celle ci par la poste si besoin. participation de 20€ par personne

ATELIER VITRY VERRE 1 RUE SAINTE GENEVIEVE 51300 VITRY EN PERTHOIS Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « helene.racape06@laposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0608065863 »}, {« type »: « link », « value »: « https://vitry-verre.sumupstore.com/produits »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

verre – bijoux

