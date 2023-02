Le vitrail entre ombre et lumière Atelier Vitraux d’Art Claire Dumoulin – hameau de Collonges – 507 route du Colombier Lournand Catégories d’Évènement: Lournand

Le vitrail entre ombre et lumière Atelier Vitraux d’Art Claire Dumoulin – hameau de Collonges – 507 route du Colombier, 1 avril 2023, Lournand. Le vitrail entre ombre et lumière 1 et 2 avril Atelier Vitraux d’Art Claire Dumoulin – hameau de Collonges – 507 route du Colombier Démonstration à l’atelier des techniques du vitrail traditionnel, découverte des nouveaux vitraux de la chapelle de Collonges, et visite de l’exposition prêtée par “Pays d’Art et d’Histoire” Atelier Vitraux d’Art Claire Dumoulin – hameau de Collonges – 507 route du Colombier 71250 Lournand Lournand 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Portes ouvertes à l’atelier : – Démonstrations Découverte des diverses techniques du métier pour la restauration et la création de vitraux (dessin, coupe, peinture à la grisaille, mise en plombs, soudure, sablage de verres plaqués…)

Accueil sans réservation – Exposition de travaux : Fabienne Desmet et moi-même exposerons divers exemples de travaux : vitraux et objets tels que miroirs, lampes, photophores ou kalïdoscopes… Pour les enfants : Le créneau du samedi matin 1er avril sera entièrement consacré aux enfants, avec trois ateliers-découverte : 9h30, 10h30, 11h30. Ces ateliers, gratuits, se feront sur inscription téléphonique, avec 10 enfants maximum par groupe, qui pourront découvrir les gestes et les outils du métier, puis réaliser une peinture sur verre selon les techniques utilisées depuis le Moyen-âge.

Sur demande, les écoles qui le souhaitent pourront également être accueillies chaque matin de la semaine (du 27 au 31 mars) A la chapelle de Collonges : – Deux nouveaux vitraux A quelques pas de mon atelier se trouve la chapelle St. Laurent, pour laquelle l’association “Lournand Notre Patrimoine” m’a commandé deux vitraux. Cette chapelle accueillante étant située à la croisée des chemins d’Assise et de Compostelle, les thèmes retenus ont été St Jacques de Compostelle et St François d’Assise. Posés dans le courant du mois de mars 2023, leur inauguration est prévue le 22 avril. Les visiteurs, accueillis sur place par des bénévoles de Lournand Notre Patrimoine seront donc invités à découvrir ces vitraux en “avant-première”, et à visiter l’exposition photographique itinérante sur les vitraux XlXe et XXe s. du territoire, conçue et prêtée par les animatrices de “Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus” !!! Attention, routes étroites sans visibilité ! Merci aux visiteurs motorisés de rouler très lentement et de respecter les consignes de parking…

