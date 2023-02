ATELIER VITRAIL PAJ Ouverture & Visite Gratuite les 01 et 02 avril 2023 Atelier Vitrail PAJ Lussault-sur-Loire Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

ATELIER VITRAIL PAJ Ouverture & Visite Gratuite les 01 et 02 avril 2023 Atelier Vitrail PAJ, 1 avril 2023, Lussault-sur-Loire. ATELIER VITRAIL PAJ Ouverture & Visite Gratuite les 01 et 02 avril 2023 1 et 2 avril Atelier Vitrail PAJ Visite Thématique d’un atelier de vitrail, Techniques, Styles, Historique… Atelier Vitrail PAJ 8 Rte de Husseau, 37400 Lussault-sur-Loire Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Philippe AUDOUX, fait découvrir l’art millénaire du Vitrail, dans son atelier à LUSSAULT-SUR-LOIRE au 8, route de Husseau. Au cours des journées Européennes des Métiers d’Arts, il vous fera partager sa passion pour ce métier, qu’il poursuit depuis plus de 45 ans. Il a réalisé l’ensemble des vitraux avec de nombreux médaillons peints pour le Château Gaillard à Amboise. Durant ces quarante années, il a crée de nombreux vitraux dans des genres éclectiques Art Déco, Art Nouveau, Figuratifs, ou inspiré de peintre tel Chagall ou Giovanni Bellini, Vermeer.

