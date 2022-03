Atelier Vitrail Lons-le-Saunier, 28 avril 2022, Lons-le-Saunier.

Atelier Vitrail Place Philibert de Châlon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier

2022-04-28 – 2022-04-28 Place Philibert de Châlon Musée des Beaux-Arts

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier

EUR 4 4 Qu’est-ce qu’un vitrail ? Quel est le plus vieil exemple de vitrail jurassien ? Et comment se fabrique-t-il ? Toutes les réponses te seront données, et, à l’aide de matériaux transparents, tu réalises ton vitrail !

A partir de 7 ans.

resamusee@lonslesaunier.fr +33 3 84 47 88 49

