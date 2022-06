ATELIER VITRAIL La Chartre-sur-le-Loir La Chartre-sur-le-Loir Catégories d’évènement: La Chartre-sur-le-Loir

Sarthe La Chartre-sur-le-Loir RDV à 14h30 Découvrez les vitraux de l’église de La Chartre-sur-le-Loir et initiez-vous aux secrets de leur fabrication. Les enfants sont invités à créer un vitrail avec de jolis calques de couleurs pour comprendre les différentes phases de réalisation des vitraux. Ils repartiront avec leurs œuvres après un temps partagé autour du goûter. Infos pratiques :

Les adultes accompagnés d’un enfant peuvent faire toute l’activité !

